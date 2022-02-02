«Картошечка, гуляш»: пополневшая Бузова в «рваных» шортах и кроп-топе засветила свои прелести за обедом

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она с 18 лет снималась в «Доме-2», поэтому привыкла к постоянному вниманию публики. Обычно артистка показывает, как проходят ее будни.

Она бывает на красных дорожках, а также делится домашними кадрами. Но в последнее время Ольга много путешествует. Отпраздновав свой день рождения, она приехала в Африку, где снимает второй сезон шоу «Звезды в Африке».

Теперь Ольга целыми днями находится на съемках. Примечательно, что она утром успевает заснять свою прическу и образ. Несмотря на то, что артистка поправилась, она носит легкие летние наряды.

На этот раз телеведущая покрасовалась в рваных джинсовых мини-шортах и кроп-топе с рюшами. Наряд не скрыл ее живот и стройные ноги. Сначала Бузова прогулялась по лужайке возле озера.

А вот во время перерыва звезда успела не только поспать, но и пообедать у бассейна. Она показала стол, на котором были тарелки с салатом, картошкой фри, а также гуляш и другие блюда.

«У нас сегодня настоящая жара. Просто 40 градусов, а у меня макияж, прическа», — призналась телеведущая.

Поклонники разделились на два лагеря. Многие восхитились тем, как выглядит артистка. Другие посчитали ее лук не самым удачным. «Оля, опять ешь?», «И зачем спорт, когда такое в тарелке?», «Картошечка, гуляш! Оленька, готовь платье макси», «Картошечка пошла», «Покушать ты любишь», «Ну в таком виде за обедом! Где приличия?», «Вот это пир», — стали писать пользователи Сети.

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