«Боже, я даже без макияжа классная»: пополневшая Бузова в одном полотенце похвасталась загаром

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной в России. Она не только ведет разные передачи, но и поет. Также не раз артистке доводилось играть в театре и сниматься в кино.

Она не боится удивлять публику не только яркими образами, но и смелыми поступками. В последнее время телеведущая находится на съемках в Африке. Так как там стоит жаркая погода, она отказывается от нижнего белья.

Не раз Ольгу критиковали за ее пикантные образы. Более того, она поправилась, поэтому шорты и мини-юбки не всегда скрывают ее изъяны фигуры. А теперь артистка запечатлела себя после душа.

Она прикрыла формы банным полотенцем. При этом телеведущая была без макияжа и укладки. Бузова показала следы загара в области декольте. Она придерживала руками полотенце.

«Тем временем новый след от съемок. Красная полоска спускается вниз, видите? Прям красная, до конца не могу показать. Можно просто по следам узнать, какой на мне был топ, наряд или платье. Тут такая схема: мажься или не мажься, работаем под палящим солнцем. Поэтому, помимо личика, за которым я ухаживаю регулярно, у меня сейчас все тело будет окунаться в алое. Боже, я даже без макияжа классная! Кстати, многие говорят, что мне без майка даже лучше», — поделилась звезда.

Поклонники посчитали, что она хорошо выглядит даже без косметики. «Ну да, так точно лучше», «А одеться не могла?», «Ну, Оля», «Твой контент оставляет желать лучшего», «Припухшая такая», «Прикрывать и нечего», «Ну лицо еще ничего, а вот фигуру запустила», — стали писать пользователи Сети.

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