«Оля, уже ножки-тумбочки»: Бузова в алых шортах и модных сандалиях «дяди Гены» не скрыла изъяны фигуры

Ольга Бузова является известной персоной в России. Она уже давно не только ведет передачи на телевидении, но и поет. Ольга привыкла жить под прицелом камер, поэтому без стеснения демонстрирует всю свою жизнь.

Она может запечатлеть себя в ванной или показать, как упала. За последнее время артистка поправилась. При этом она продолжает носить открытые наряды, демонстрируя свои формы.

Примечательно, что вот уже неделю Ольга находится в Африке на съемках. Там она успевает не только работать, но и плавать в бассейне. Телеведущая на этот раз облачилась в алых мини-шорты и топ в клетку на узле.

Монохромный образ она дополнила сандалиями, которые Эвелина Хромченко прозвала «сандалиями дядя Гены». Бузова устроила танцы у зеркала, показав свою фигуру во всей красе.

Наряд не только не скрыл ее изъяны фигуры, но и подчеркнул выпирающий живот. Это не смутило телеведущую. А вот поклонники подвергли ее критике. Хотя многие считают, что она похорошела.

«Что с ней происходит? Возраст что ли так влияет», «Ну и видок», «Красный очень к лифу и стиль ковбойский тоже круто выглядит», «Оля такая стала пышная», «Оля, уже ножки-тумбочки», «Так натянула, что треснут», «Как же ты поправилась, все трясется», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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