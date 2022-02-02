Для сравнения: Бузова показала, как ее фигура выглядит в одном и том же купальнике на фото и видео

Телеведущая начала утро с плавания. После критики она решила показать себя во всей красе.

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной. Она не только ведет разные передачи и шоу, но и регулярно поет на сцене. После расставания с Дмитрием Тарасовым артистка много сил потратила на карьеру и добилась большой славы.

Теперь она позволяет себе отдыхать на роскошных курортах. А свой день рождения звезда отпраздновала в Сочи, куда прилетела с друзьями на частном самолете.

Примечательно, что недавно Ольга приехала на съемки в Африку. Она обычной целый день проводит на съемочной площадке. Однако утром телеведущая успевает уделять время себе.

На этот раз она решила искупаться в бассейне. Накануне ее фигуру раскритиковали. Она позировала в мини-юбке, не скрыв лишний вес. Но теперь Бузова без стеснения продемонстрировала формы в купальнике цвета металла.

В мини-бикини она покрасовалась перед камерой, а потом грациозно нырнула в бассейн. Телеведущая поплавала, а позже устроила танцы перед камерой, показав плоский живот. Она также опубликовала фото, запечатлев свои прелести. Но поклонники обвинили ее в использовании фотошопа.

«Фигурка очень красивая», «Идеал женской красоты», «Фотошоп, походу, больше любит, чем все остальное», «Фигура нереальная», «О, знакомые виды, не прошло и года, а то я уже стала забывать как выглядит Олина фигура», «Боже, храни фотошоп», Ну на видео не все так идеально«, «Сама себя подставила», — прокомментировали пост подписчики.

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