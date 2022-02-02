Еще и гардероб у каждой: Бородина показала комнаты своих дочек с персональными ванными

Телеведущая не пожалела денег, когда делала ремонт в доме. У Теоны и Маруси дизайнерский ремонт и современный интерьер.

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Уже много лет Ксения ведет шоу «Дом-2», поэтому ее знают многие зрители. Более того, она не скрывает, что хорошо зарабатывает.

Несколько лет назад звезда купила просторный дом в престижном районе Москвы. Она продумывала дизайн каждой комнаты и даже не только пол, но и столешницу сделала из мрамора.

В последнее время Бородина находится дома, поэтому решила устроить экскурсию. Она показала, как живут ее дочки: 12-летняя Маруся от первого брака и шестилетняя Теона от Курбана Омарова.

После развода со вторым мужем телеведущая сама заботится о детях. Примечательно, что у младшей наследницы большая комната в пудровых тонах с кроваткой и раскладным диваном.

Вдоль стены сделан шкаф, покрашенный в нежно-розовый оттенок. Он полностью наполнен вещами и обувью. На отдельных полках расположены заколки и другие украшения. У девочки так много вещей, что она не помнит, какая у нее есть обувь. К слову, у самой звезды тоже много брендовых нарядов.

Также из комнаты сразу можно попасть в ванную комнату, где есть окно со шторкой и отдельно стоящая раковина. Дорогостоящая ванная овальной формы и голубого цвета с черной сантехникой стоит у стенки.

У Маруси тоже своя комната. у Нее есть большая люстра и несколько шкафов с кроватью. А у окна расположен стол, за которым она делает уроки.

Ее гардероб размещен не только в шкафах, но и в отдельной комнате, которая специально под это выделена. Примечательно, что двери в комнаты покрашены. У нее в ванной комнате есть шкафчик для косметики, просторная душевая и зеркало.

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