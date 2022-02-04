«Очень стильная»: Бородина похвасталась плюшевой шубкой Тедди карамельного цвета

Ксения Бородина является ведущей «Дома-2». За годы работы на телевидении у нее появилась своя армия поклонников. Она старается делиться яркими моментами из своей жизни.

Недавно Ксения устроила экскурсию по комнатам своих дочек Маруси и Теоны, которые живут с ней в загородном доме. У девочек не только есть свой гардероб, но и отдельные ванные комнаты. Сама звезда тоже часто балует себя обновками, поэтому в ее шкафах нет свободного места.

Бородина часто наряжается. После развода с Курбаном Омаровым она стала регулярно выходить в свет и веселиться с подругами. Телеведущая не скрывает, что тратит много денег на шопинг. На этот раз она похвасталась плюшевой шубкой Тедди карамельного цвета. За счет фасона оверсайз она смотрелась в ней еще более стройной.

«Так получилось, что я поймала себя на мысли, что в этом году я практически не надевала натуральные шубы. В основном все мои шубы — экошубы. Они правда достойная замена. Вот такие модели, на мой взгляд, очень прикольные. Она внутри как дубленка, а снаружи шуба. очень классная. Когда я сижу на съемках на улице, мне очень тепло! Достойная замена! У нее густой и мягкий ворс, она очень мягкая», — поделилась звезда.

«Очень стильная, а самое главное — теплая», — подчеркнула она.

Примечательно, что не только Бородина носит такие шубы. Наталья Водянова, Саша Савельева, Валерия и другие звезды тоже отдали таким шубам предпочтение этой зимой.

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