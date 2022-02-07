Знаменитые тоже плачут: кто из артистов доживал свои дни в доме престарелых

Вы видим их на голубых экранах и рукоплещем им на театральных сценах. Кажется, что жизнь артистов проходит ярко и беззаботно. Но это только на первый взгляд. Богатые и знаменитые тоже сталкиваются с бедами и несчастьями, а порой становятся не нужны самым близким.

Некоторым знаменитостям приходится доживать свой век в одиночестве, а порой в стенах домов престарелых.

Леонид Куравлев, актер

Пожалуй, начнем именно с него. Ведь после того, как Куравлева госпитализировали в больницу из частного пансионата, оказалось, что он живет в доме престарелых.

30 января народного артиста РСФСР не стало. Умер он в своей комнате, где прожил последние полгода.

В подмосковный пансионат актера отдали дети. Якобы, с его согласия и на время, чтобы подлечиться, найти компанию. После смерти Нины Куравлевой он стал затворником. Почти десять лет народный любимец не мог смириться с утратой жены.

Сотрудники хосписа для престарелых не могли поверить своим глазам. Рассказывали, что актера доставили в очень плохом состоянии, причем не только душевном, но и физическом.

Лидия Федосеева-Шукшина, актриса

Новости о Лидии Федосеевой-Шукшиной пришли сразу за Леонидом Куравлевым. Оказалось, что и актриса не живет дома. Ее нашли в одном из пансионатов.

Младшая дочь знаменитости Ольга объяснила это тем, что у ее матери появились возрастные заболевания, которые требуют профессионального ухода на постоянной основе. Нанять сиделку — не выход, так как нужен регулярный медицинский уход.

Слухи долетели до Бари Алибасова-младшего и он пригрозил жениться на актрисе, чтобы вызволить из учреждения. Примечательно, что после этого Федосееву-Шукшину забрали домой. Толи испугавшись всеобщего внимания и порицания, толи действительно очередного мужа из семьи Алибасовых.

Тем не менее, в Сети уверены, что в хоспис актрису сдали с корыстной целью. Дочь хочет присвоить ее московскую квартиру.

Валентин Букин, актер

Валентин Букин знаком зрителю своими ролями в фильмах «Война и мир», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Судьба», «Белые росы» и «Колье Шарлотты». В дом престарелых он перебрался сам, по собственному желанию. Это было еще в 2006 году. Не делал из этого тайну и спокойно делился подробностями.

«Я так сам решил. Здесь хорошо. Место в центре Питера, но как деревня. И, как я шучу, в отдельно взятом месте для отдельно взятых 80 человек выстроили настоящий коммунизм. Все бесплатно: кормят, поят, одевают, убирают. Выделяют машину, когда надо ехать в больницу», — говорил актер.

Там он прожил без малого десять лет и умер в 2015-м. Валентину Букину было 73 года.

Валентина Малявина, актриса

Судьба советской красавицы сложилась трагично. Ее пятого мужа Станислава Жадько зарезали на улице. В убийстве подозревали именно ее, но потом решили, что гибель была самоубийством. Пять лет родственники мужчины добивались пересмотра решения и смогли найти рычаги. В итоге Малявину все же обвинили в убийстве и отправили в колонию на 10 лет. До последнего она настаивала на своей невиновности. В 1988 году актриса была освобождена по амнистии, но в театре места для нее не нашлось. Свою жизнь она доживала в одиночестве. В 2001 году в возрасте 60 лет упала и ударилась головой, в результате чего полностью лишилась зрения. Артистку отправили в дом-пансионат ветеранов науки РАН. 30 октября 2021 года она скончалась. Прах был захоронен в колумбарии на Троекуровском кладбище. Эдита Пьеха, певица Недавно появились новости, что в семье Эдиты Пьехи не все так гладко. Домработница артистки Чувашова Нина поделилась неожиданными подробностями из ее жизни. Она заявила, что певица живет затворницей в своем загородном доме под Санкт-Петербургом.

Конечно, это не дом престарелых, но якобы никто из родственников не навещает женщину. А любимый внук, который обязан своей карьерой бабушке, вовсе не интересуется ее судьбой. И несколько лет даже не звонит.

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