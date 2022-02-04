«Жуткая ситуация, когда народного артиста провожают два человека»: Борисов – о Куравлеве

По словам телеведущего, многим друзьям актера сказали, что никакого прощания не будет.

Телеведущий Дмитрий Борисов в эфире своего шоу «Пусть говорят» на Первом канале возмутился историей с похоронами актера Леонида Куравлева.

«Все не хотят лезть в семейные вопросы и во все остальное. А потом выясняется, что уже год кто-то находится где-то. Потом нам говорят, что вроде все было хорошо на входе. Человек адекватный, все понимает. И вдруг нам рассказывают о деменции, отсутствии работы мозга. И все. Выписывают из Коммунарки в хоспис, а не даже в центр реабилитации». Дмитрий Борисов

Как отметил Дмитрий Борисов, в итоге на похороны на Троекуровское кладбище «приходят два человека». «Нам говорят, что не будет прощания. Что оно будет закрытым. Просто никого не позвали. Жуткая ситуация, когда народного артиста провожают два человека», — заметил возмущенный Дмитрий Борисов.

Напомним, что почти никто из звезд не пришел на похороны Леонида Куравлева. Эта история имела широкий общественный резонанс.

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