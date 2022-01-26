«Не звонит уже два года»: домработница Эдиты Пьехи рассказала, что внук певицы забыл дорогу к бабушке

Звезда СССР ведет теперь затворнический образ жизни и даже думать не хочет о публичности.

В июле любимице миллионов советских зрителей Эдите Пьехе исполнится 85 лет. Она по-прежнему в хорошей форме и внимательно следит за здоровьем. Однако в последнее время про нее мало что слышно.

Канал «Абзац» решил поинтересоваться у домработницы артистки Нины Чувашовой, как себя чувствует звезда и чем занимается. А также какую роль играет в ее жизни внук Стас Пьеха, который с гордостью носит знаменитую фамилию.

По словам помощницы по хозяйству, Эдита Станиславовна в последнее время ведет спокойный образ жизни обычной пенсионерки — в основном сидит дома, выходит погулять по окрестностям. Но с самочувствием у нее все в порядке.

А вот внук, утверждает Чувашова, совсем позабыл дорогу к бабушке, которая живет под Санкт-Петербургом.

«Стас у нее не был три года. Не звонит уже года два. Он ничего не знает об Эдите Станиславовне. Это его не очень украшает. Ему плевать на бабушку. Только и знает петь ее песни и интервью дурацкие давать», — заявила домработница Пьехи.

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