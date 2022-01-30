Отдых в тропиках: Рудова в мини-платье с воланами чувственно оголила плечи

Одна из самых эффектных блондинок российского кинематографа Наталья Рудова отправилась в отпуск. Его актриса решила провести на Бали.
Снимками с отдыха она как всегда делится в своем инстаграме. На этот раз Наталья опубликовала фото, на котором позировала в черном мини-платье с воланами. Фасон наряда предполагает открытые плечи. Актриса вальяжно расположилась на стуле, закинув ноги балконные опоры.
Напомним, недавно в Москве прошла премьера комедийного фильма «Стрингеры», где Рудова сыграла одну из главных ролей. На съемочной площадке она работала с Дмитрием Нагиевым, которого охарактеризовала как внимательного и чуткого актера и мужчину.
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