«Купальник привлек внимание»: Лорак в мокром бикини с эффектом стройности блеснула красотой своих форм

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она славится не только своим вокалом, но и эффектной внешностью. Долгое время артистка была замуж за турецким бизнесменом.

Когда они расстались, поклонники были удивлены. Но после этого певица постройнела и похорошела. Она также стала одеваться более женственно. Теперь звезда порой балует поклонников пляжными кадрами.

Этой зимой Лорак проводит время в Дубае. После насыщенных съемок и гастролей, она решила отдохнуть на популярном курорте. Певица успевает танцевать, щеголять в платьях, а также купаться и загорать.

А вот 3 февраля она устроила фотосессию у пальм. Артистка облачилась в купальник с эффектом стройности. Лиф-бандо подчеркнул декольте, а бикини с высокой посадкой скрыли живот и визуально вытянуло силуэт.

Лорак грациозно позировала у пальм, а потом искупалась в бассейне. Она предстала с мокрыми волосами. Певица блеснула красотой фигуры.

«Впереди столько интересного… „Материк“ уже покоряет все чарты, а завтра мы с Артемом Качером первые презентуем наш дуэт на радио», — написала звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Поклонники осыпали ее комплиментами. «Русалка. Очень сильный и красивый дуэт», «Каролиночка! Вы как всегда шикарны», «Королева же, ну!», «Просто богиня!», «Купальник привлек внимание», «Нереально красивая дива!», «Фигурка бомбическая», «Каролиночка, ты как всегда прекрасна! Роскошная фигура!» — прокомментировали пост подписчики.

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