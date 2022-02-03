«Невероятная красота»: Нетребко в брюках-дудочках и жакете с пайетками появилась в театре «Лисео»

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Ей довелось выступать на самых больших площадках и даже в исторических местах. Несмотря на то, что артистка живет в Вене, она часто приезжает в Москву.

После начала пандемии количество ее выступлений сократилось, но она продолжает путешествовать. В свои 50 лет звезда не перестает хвастаться новыми образами и наряжаться.

больше по теме Выделилась из толпы: Нетребко в укороченных джиннсах и пальто с эффектом стройности щегольнула в Барселоне Оперная дива проводит начало февраля в Испании с семьей.

Недавно Нетребко прилетела с семьей в Испанию. Уже несколько дней она находится в Барселоне, где продемонстрировала яркие образы. Певица то щеголяла в меховой жилетке, то носила принтованное пальто.

Теперь она отправилась в большой театр, где выступил ее муж Юсиф Эйвазов. Для особенного вечера артистка облачилась в бархатные брюки-дудочки и мерцающий жакет с пайетками. Анна продемонстрировала элегантный монохромный образ.

«Абсолютная фантастика! Ребята, добрый вечер! Я в театре „Лисео“ в Барселоне! Я пришла посмотреть „Пиковую даму“, где потрясающе выступает мой Юсиф в роли Германа. Он поет очень красиво, страстно. А мы пока что пьем шампанское. Посмотрите, какая здесь невероятная красота», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как элегантно выглядит оперная дива. Многие осыпали ее комплиментами. «Аннушка, какая вы стройная», «Идеальная жена», «Сколько в вас грациозности», «Вы всегда попадаете в цель с образом», «От вас веет аристократизмом», «Какой роскошный жакет», «Ну вы слово черный лебедь в театре», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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