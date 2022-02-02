Выделилась из толпы: Нетребко в укороченных джиннсах и пальто с эффектом стройности щегольнула в Барселоне

Анна Нетребко является известной российской оперной певицей. Примечательно, что она славится не только своим вокалом, но и чувством стиля. После рождения сына Тьяго артистка так и не вернулась в форму.

Однако она умело скрывает недостатки с помощью нарядов. У нее целая коллекция концертных платьев. В обычной жизни она также щеголяет в брендовых туфлях и ярких костюмах.

Обычно Анна регулярно гастролирует. Но в каждой стране она успевает устраивать променад. Накануне певица покрасовалась в меховой жилетке и сверкающем чепчике.

Теперь оперная дива решила отправится в океанариум в Барселоне. При этом она устроила фотосессию на улице. Нетребко облачилась в укороченные джинсы скинии цветное кашемировое пальто с графическим рисунком.

Примечательно, что оперная дива сделала кудряшки. Она подчеркнула стройные ноги. К слову, вертикальные полоски визуально сделали ее еще стройнее. Об этом приеме рассказывала Эвелина Хромченко.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 50-летняя Анна. Многие одарили ее комплиментами. «Какая вы классная», «Очень стильно», «Это фантастический образ», «Вас сложно не заметить», «Роскошная женщина», «Какое сочное сочетание цветов», «Ну просто прелесть», «Аннушка, вы умеете впечатлять», — прокомментировали пост подписчики.

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