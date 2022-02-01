Словно с подиума: Нетребко в блестящем чепчике и меховой жилетке вышла на променад в Барселоне

Оперная дива продемонстрировала стильный лук и привлекла к себе внимание.

Анна Нетребко является не только одной из самых известных певиц, но и настоящей модницей. Примечательно, что она не обладает идеальной фигурой, но это не мешает ей выглядеть женственно и броско.

На сцене артистка зачастую блистает в роскошных нарядах. Она признавалась, что хранит около 500 сценических платьев. В обычной жизни ей также нравится наряжаться.

Еще недавно Анна гуляла по Парижу. Теперь она с семьей прилетела в Барселону. Примечательно, что во время променада певица похвасталась новым аутфитом.

На улицах города она отметилась в принтованных брюках и меховой жилетке цвета фуксии. Образ также украсил блестящий чепчик с пайетками в тон. Наряд подчеркнул стройные ноги оперной дивы. Нетребко была на каблуках, что визуально вытянуло силуэт.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 50-летняя звезда. Многие отметили, что ее образ смотрится стильно, а сама она будто сошла с подиума. «У вас просто нереальные образы», «Какой роскошный головной убор», «Любуюсь вами», «Какие меха! Красотища», «Аннушка, у вас прям лук в стиле Кэрри Брэдшоу», «Выглядите фантастически», «Отдых вам пошел на пользу», — прокомментировали фото пользователи Сети.

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