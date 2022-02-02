Элегантная пара: сына Орбакайте заключил в страстные объятия свою молодую жену

Никита Пресняков запечатлелся с Аленой Красновой в квартире, которую ему подарила Алла Пугачева.

Никита Пресняков является известным музыкантом и актером. В прошлом году он отметил свое 30-летие. Также старший сын Кристины Орбакайте начал играть в театре и принял участие в шоу «Ледниковый период».

Примечательно, что во всем его поддерживает жена Алена Краснова. Ей всего 24 года, но она работает моделью и много путешествует. Недавно пара провела отпуск в США.

Обычно Пресняков редко публикует личные фото. Он предпочитает рассказывать о работе и музыке. Но на этот раз артист порадовал поклонников снимком, на котором обнимает и целует жену.

Алена была облачена в черное платье с многослойной юбкой. Она оказалась в объятиях мужа в квартире, которую паре на свадьбу подарила Алла Пугачева. Певица любит внука и позволяет ему бывать на ее бывшей даче у Истры.

«Больше всего не люблю убирать елку, поэтому оттягиваю этот момент до того, пока не растает весь снег, для меня „снег = елка“ и все тут, кто бы что не говорил», — поделился Никита.

Поклонники одарили супругов комплиментами. Многие также оказались солидарны с внуком Примадонны. «До чего же вы красивая пара!», «Как вы выглядите! Прям словно из кино», «Елка красивая, пусть стоит», «Такие милые вы, я не могу», «Это же надо, быть такими крутыми», «Смотритесь идеально», — прокомментировали пост подписчики.

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