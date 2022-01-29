«Привет, блонд»: невестка Орбакайте в корсете-бюстье предстала на публике с внуком Пугачевой

Никита Пресняков уже давно счастлив в браке с Аленой Красновой. Он не скрывает, что любит проводить время с родными. Музыкант бывает в гостях у бабушки Аллы Пугачевой. Также зачастую артист видится с мамой Кристиной Орбакайте. Не так давно они увиделись в Майами, где провел отпуск музыкант с женой. Молодые люди не торопятся заводить детей, предпочитая строить карьеру.

Примечательно, что Никита уже длительное время играет в театре. Также он поет со своей группой. Но свободное время всегда посвящает супруге. Алена учится на фотографа и работает моделью. Она следит за модой. Порой влюбленные вместе участвуют в фотосессиях. На днях они оделись в одном стиле, устроив съемку. А накануне Краснова снова перекрасилась в блондинку. Вечером пара принарядилась и отправилась на вечеринку.

Невестка Орбакайте была облачена в корсет-бюстье и кожаные брюки. Никита предпочел лаконичный монохромный образ.

«Привет, блонд, я скучала!» — заявила Алена.

Поклонники восхитились молодой парой. «Какие вы красивые», «Вам нужно для журналов сниматься», «Крутые образы», «Как мне нравится ваша пара», «Алена очень стройная», «Выглядите такими счастливыми», «Очень гармоничные», «Никита просто красавец», «Как вы идеально смотритесь», «Стиляги», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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