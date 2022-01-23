Невестка Орбакайте в укороченном пуховике-баллоне предстала в объятиях внука Пугачевой в Нью-Йорке

Никита Пресняков поделился романтически кадрами из поездки с женой в США.

Никита Пресняков является старшим сыном Кристины Орбакайте. Он тоже занимается музыкой и играет в театре. Уже длительное время музыкант счастлив в браке с Аленой Красновой.

Влюбленные живут в квартире в Москве, которую им подарила Алла Пугачева. Часто они ездят в путешествия с друзьями, а праздники любят проводить на бывшей даче Примадонны. Именно там супруги встретили Новый год.

А вот каникулы они провели в США. Никита учился в Нью-Йорке, поэтому с радостью туда вернулся с женой. Они гуляли по центральному парку и ходили в клубы.

Потом пара отправилась в Майами, где артист увиделся с Орбакайте и сестрой Клавдией. Они провели несколько дней на курорте. Вернувшись в Москву супруги поделились романтическими кадрами. Они запечатлели на Таймс-сквер, где поцеловались.

Алена была в укороченном пуховике-баллоне черного цвета. А вот Никита была в шапке и клетчатой рубашке. Они покрасовались в объятиях друг друга.

«Каждый день был незабываемый в этом путешествие», — заявил артист.

Поклонники восхитились тем, как гармонично смотрится пара. Многие одарили их комплиментами. «Ребята, вы просто супер!», «Просто невероятно романтично!», «Какие стильные», «Как же это красиво, пусть так будет всегда», «Как же это красиво», «Аленка просто роскошная», «Никита, вы так вписались в это место! Супер», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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