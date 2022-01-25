Хищный монохром: Нетребко в леопардовом костюме и кожаной жилетке появилась на улицах Парижа

Анна Нетребко является известной российской певицей. Она выступает на сцене большую часть жизни. Примечательно, что артистка любит подбирать себе образы. Она обладает нестандартной фигурой, но это не мешает ей выглядеть женственно.

Обычно с собой она возит несколько чемоданов с нарядами. Примечательно, что даже историк моды Александр Васильев не раз восхищался ее образами.

Нетребко еще недавно отдыхала в Австрии. Она гуляла с сыном и наслаждалась красочными видами в горах. При этом певица облачалась в яркие наряды. Примечательно, что она любит яркие образы. На днях артистка прилетела в Париж. Она успела провести время с сыном Тьяго и даже станцевала с ним вальс на улице. А вот 25 января Анна отправилась на показ, где спела для публики.

После мероприятия она запечатлелась в ярком образе. Нетребко облачилась в леопардовый костюм и кожаную жилетку с большими карманами. Теплые ботинки-дутики и плюшевая панамка цвета песка дополнили образ.

К слову, леопардовый принт снова актуален, как и панамки. Поклонники восхитились броским образом оперной дивы. «До чего крутая», «Ох, вот это кошечка», «Анна, какой стильный наряд», «Ну просто бесподобная», «Какая вы красотка», «Анна, как налюбоваться», «Ну просто тигрица», «Анна, хороша», «Вы прям выделяетесь из толпы», — прокомментировали пост подписчики.

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