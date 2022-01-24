Настоящее счастье: Нетребко в пуховике-дутике устроила танцы с сыном Тьяго на улицах Парижа

Анна Нетребко уже давно выступает на сцене. Она не скрывает, что любит путешествовать. Обычно артистка постоянно находится на гастролях. Лишь во время начала пандемии она смогла провести время с семьей дома.

В прошлом году певица ездила по Европе и отметила юбилей в Москве, выступив в Кремле. Новогодние каникулы она тоже провела в России, а вот недавно звезда отдохнула в Австрийских Альпах, где много гуляла и набиралась сил в детокс-клинике.

Недавно Анна вернулась в Вену, где живет много лет. Она наслаждалась зимней погодой. Накануне певица оказалась в Париже. Она отправилась на ночной променад по Люксембургскому саду.

Артистка облачилась в длинный пуховик-дутик с узорами в русском стиле и вязаную шапку. Нетребко была с сыном Тьяго, который был рожден в первом браке. В 2011 году ему поставили диагноз аутизм, но оперная дива борется за развитие ребенка, чтобы он не отличался от остальных.

На кадрах Нетребко танцует с ним вальс прямо на улице. Мальчик пришел в восторг. Он был облачен в стеганый пуховик, в тон наряда мамы. Потом певица сделала вид, что поиграла с ним на светящемся пианино. Она не боится проявлять фантазию.

«Ночное музицирование», — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от Тьяго, который почти перерос маму. «Тиша настоящий артист. Играет очень хорошо», «Двое из ларца одинаковых с лица. Бублики в образе», «Как красиво! Тиша умничка! Мама и сын», «Да, музыка — она в сердце», «Как он вырос», «Тьяго просто потрясающий», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.