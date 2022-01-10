«Лучший уикенд»: Водянова в пуховике-дутике и брюках с лампасами повеселилась с детьми Арно

В гости к модели приехал ее дядя из России. Они устроили прогулку по пригороду Парижа с наследниками мужа-миллиардера Натальи Водяновой.

Наталья Водянова начала свою карьеру в Париже и до сих пор живет в этом городе. Уже много лет она дефилирует на подиумах и снимается в рекламе у лучших модельеров.

Примечательно, что Наталья также стала многодетной мамой. От первого брака у нее есть дети: Лукас, Нева и Виктор. А нынешнему мужу Антуану Арно она подарила сыновей: Максима и Романа.

Не так давно Водянова посетила Катар. Там она отдохнула с семьей. А вот Рождество модель уже отметила дома. На прогулке с собакой она предстала в модной шубке.

10 января звезда поделилась кадрами, на которых веселилась на детской площадке с младшими детьми. Примечательно, что Наталья была в пуховике-дутике цвета хаки и брюках клеш с лампасами. Она с сыновьями покаталась на колесе, которое было вместо карусели.

Максим и Роман в одинаковых пуховиках с принтом в стиле family look и шапочках катались с мамой, а помогал им дядя Слава, который приехал из России.

«Доктор, доктор, я лечу! Я такое не лечу… Зарядилась на всю неделю. Спасибо, дядя Славочка», — написала модель. «Это был лучший уикенд! Да, мои ожидания от 2022 года довольно высоки», — добавила она.

Поклонникам редко удается увидеть детей от мужа-миллиардера Водяновой. На этот раз она не стала скрывать их лица. «Весело то как», «Я думала это Лукас, как похожи», «Веселый аттракцион», «Ух ты здорово! Классные вы», «Супер! Любовь к родным и близким, ко Вселенной, может раскрутить любой маховик», «О, такие аттракционы были в моем детстве, почти 50 лет назад!», «Мальчики так выросли», — прокомментировали пост подписчики.

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