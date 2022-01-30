Прям русалка: Барановская в небесно-голубом бикини поплавала в океане, не скрыв красоту фигуру

Телеведущая поделилась красочными кадрами с Мальдив, где поплавала с рыбками и черепахами.

Юлия Барановская уже много лет работает на телевидении. Многие зрители любят ее за открытость и искренность. Она одна воспитывает троих детей после того, как от нее ушел Андрея Аршавин.

Футболист так и не обрел счастья в личной жизни. А вот ведущая передачи «Мужское/Женское» уверена, что еще сыграет свадьбу. При этом она признавалась, что это будет только по любви.

больше по теме Салатовый или небесно-голубой: Барановская продемонстрировала два стильных костюма с жакетом на запах Телеведущая решила похвастаться яркими и женственными образами.

Недавно Барановская провела отпуск на Мальдивах. Она то и дело наряжалась в струящиеся платья и комбинезоны. Поклонники заподозрили, что телеведущая там была с возлюбленным.

Обычно она не хвастается фигурой, но на этот раз запечатлелась в небесно-голубом бикини. Юлия поплавала в купальнике в океане среди рыб и черепашек. Она не скрыла плоский живот и изящные ножки.

«Очень красивый домашний риф. Черепахи, скаты, осьминоги и огромное количество очень красивых рыбок всех цветов и оттенков. Воспоминания в голове и телефоне», — написала звезда.

Поклонники осыпали многодетную маму комплиментами. «Боже, как же это красиво», «Какая вы стройная», «Юльчик вы замечательная. Не реально сказочный, очень красивый, классный, потрясающий подводный мир», «Сколько в вас грациозности», «Безумно хорошенькая», «Как вы ловко плаваете», — прокомментировали пост подписчики.

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