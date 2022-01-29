«Абсолютно все решили, что у меня есть мужчина»: Барановская раскрыла детали поездки на Мальдивы

Как отметила телеведущая, на «райском острове» она провела четыре дня по работе.

Телеведущая Юлия Барановская в эфире своего шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» в беседе с певицей Машей Шейх раскрыла детали поездки на Мальдивы.

«Меня, если честно, вдохновляет на новые песни жизнь. Так и должно быть на самом деле. Жизнь и есть муза. Счастье жить, а не зависеть от каких-то эмоций. Есть муза, нет музы. Должно быть по-другому немножко», — заметила Маша Шейх.

«Это вообще забавно, потому что всегда задают такой вопрос. Я недавно по работе четыре дня была на съемках на Мальдивах и выкладывала сторис в ленту. И абсолютно все решили, что у меня есть мужчина. Писали: «Ты же от счастья светишься». Ребята, можно светиться от счастья, потому что у тебя океан здесь, рыбки, солнышко, и я живу». Юлия Барановская

Напомним, что Юлия Барановская жила в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным. У них трое общих детей. Сейчас звезда одинока, несмотря на слухи о многочисленных романах.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.