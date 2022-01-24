Босиком по волнам: Барановская в струящемся белом платье со шлейфом предстала на побережье

Юлия Барановская является известной телеведущей. Уже почти 10 лет она сама воспитывает троих детей. Андрей Аршавин ушел от нее ради другой женщины.

Футболист так и не обрел счастье, так как спустя несколько лет развелся с новой избранницей и теперь холост. Юлия признавалась, что у нее случаются романы, но о своей личной жизни она говорит крайне редко. Однако недавно ее заметили со статным мужчиной на Мальдивах.

Телеведущая отдохнула на популярном курорте. Она часто наряжалась для ужина, выбирая легкие и женственные образы. А теперь Барановская поделилась кадрами, на которых предстала в белоснежном платье со шлейфом и летящими рукавами-крыльями.

Молодая мама подчеркнула свой бронзовый загар. Она босиком бежала по воде, а ее волосы развевались от ветра. Юлия выглядела счастливой.

«Как же я уже скучаю по океану и по своим мантам. Это были волшебные дни», — написала звезда.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что она выглядела словно невеста. «Я обожаю задор твой», «Какая красивая!», «Прям невеста», «Вы очень нежная в этом образе», «Юля, вы просто чудо», «Это нереально красиво», «Очень естественная без макияжа», «Такая вы роскошная! Это платье изумляет», «Красивое видео получилось! Словно свадьба», — прокомментировали пост подписчики.

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