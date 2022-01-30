Сама нежность: 39-летняя Лобода в белом платье с прозрачной юбкой блеснула фигурой на отдыхе

Светлана Лобода является известной певицей. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Поэтому артистка много путешествует, появляется на светских раутах и хвастается дорогостоящими обновками.

Обычно Светлана делится кадрами с концертов, где предстает в роскошных нарядах. Но этой зимой она успевала катать дочек на санках, а также устроила отпуск в теплых краях, где проводит время с семьей.

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Примечательно, что Лобода уже давно перевезла дочек в Европу. Она также скрывает имя возлюбленного. Но на этот раз певица поделилась кадрами из отпуска.

Она облачилась в белоснежное легкое платье с разрезами и прозрачной юбкой. Наряд позволил ей засветить изящные бедра. Она распустила волосы и сделала неброский макияж. Светлана подчеркнула свои идеальные изгибы фигуры.

«Сладкие мечты», — написала звезда.

Поклонники осыпали ее комплиментами. «Как же прекрасно, что у вас все хорошо!», «Королева красоты», «Невероятной красоты фотографии», «Так красиво», «Очень нежная», «Такая тонкая талия», «Просто восторг! Безупречная фигура», «Платье так вас красит», «Неземная красота», «Хочется любоваться», «Выглядите бесподобно», «Лобода, вы всегда изумительны», — стали писать пользователи Сети.

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