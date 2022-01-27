Уже волосы до талии: Лобода запечатлела младшую дочку Тильду в пышном платье на отдыхе

Светлана Лобода является популярной украинской исполнительницей. Она обычно регулярно ездит на гастроли и каждый год выпускает новые песни. Поклонники привыкли к тому, что концерты певицы всегда яркие и запоминающиеся.

Более того, сама артистка в 39 лет может похвастаться стройной фигурой. Она выступает с роскошных нарядах. А вот свободное время звезда посвящает семье.

В прошлом году Лобода призналась, что перевезла наследниц в Европу. Более того, она дала понять, что счастлива в отношениях с таинственным избранником. Этой зимой певица отдыхает с родными на курорте.

На этот раз она запечатлела наследниц на пляже. 10-летняя Евангелина предстала в шортах и футболке. А вот малышка Тильда была в пышном платье нежного цвета. У трехлетней малышка аккуратно были уложены волосы.

Поклонники отметили, что дети выросли. Многие посчитали, что младшая наследница похожа на отца. Однако ее лицо Лобода до сих пор скрывает.

«Я так рада что ты счастлива, пусть так будет всегда», «Тилля такая нежная», Что за принцесса«, «Какие длинные волосы у крохи», «У вас замечательные дочки», «Боже мой! Какие милые фотографии. Наши любимые девчонки», «Блондиночка, как мама», «Просто чудо! Принцесса наша», — прокомментировали кадры пользователи Сети.