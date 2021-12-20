«Успеваем на санках прокатиться»: Лобода в белоснежной шубе и на шпильках вышла на улицу

Певица показала, как проводит вечера. Она призналась, что успевает проводить время с дочками.

Светлана Лобода является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что порой у нее совсем нет времени на отдых. Но с момента начала пандемии певица стала чаще уезжать на море с детьми. Более того, она перевезла дочек Евангелину и Тильду в Европу.

Артистка не скрывает, что у нее есть возлюбленный, но о нем она говорит крайне редко. Однако недавно звезда показала огромный букет цветов, которым залюбовалась ее младшая наследница.

В декабре Лобода регулярно выступает. Она успевает путешествовать, менять образы и радовать публику новыми песнями. На этот раз певица поделилась кадрами, на которых предстала в лосинах и белоснежной шубке из мягкого меха.

Она также надела ботильоны на шпильке. Светлана покинула респектабельный автомобиль и устроила дефиле на улице. Она сделала акцент на стройных ногах.

«Когда был записан новогодний трек „Занес Lo“ я мечтала увидеть зиму, такую пушистую и морозную как сегодня… как в детстве. Люблю это предновогоднее настроение, очень. Мы с девочками успеваем днем на санках прокатиться, ну а вечером — концерты … концерты. И так до самого Нового года! Чудо декабрь», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лобода. Многие адресовали ей комплименты и заметили, что она сменила прическу. «Как же нам нравится новый образ», «Ваш новый образ, очень нравится», «Как всегда, шикарная», «Чудо Лобода! Грация», «Безумно стильная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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