Стройная и изящная: 50-летняя Орбакайте в мини-платье с мерцающей бахромой щегольнула на публике

Кристина Орбакайте является известной певицей. Она большую часть жизни выступает на сцене. Благодаря Алле Пугачевой ей уже в юном возрасте довелось посетит «Песню года» и даже выступать на публике. В прошлом году она отпраздновала свое 50-летие. В Москве артистка собрала родных и друзей. Потом она не только возобновила гастроли, но и участвовала в различных съемках и мероприятиях.

Этой зимой Орбакайте проводит отпуск в Майами. Она делится кадрами с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Недавно у нее гостил и сын Никита Пресняков.

На отдыхе певица облачается в легкие наряды. А 29 января она неожиданно поделилась кадром с концерта. Кристина зажигательно выступила на публике в черном мини-платье с мерцающей бахромой. Наряд подчеркнул ее стройные ноги.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. «Ну что за красотка», «Эффектный наряд», «Кристина, как вы круто выглядите», «Вам все идет», «Роскошная певица», «Просто чудо как хороша», «Сложно поверить, что уже 50 лет», «Просто бесподобная», «Хочу видеть вас всегда такой», «Кристина, вы вся в маму», «Эти ноги — идеал», — прокомментировали пост подписчики.

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