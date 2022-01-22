Уже ноги до пола достают: Орбакайте запечатлела, как Земцов несет на руках девятилетнюю дочку

Кристина Орбакайте является одной из самых популярных певиц в России. Она всегда собирает полные залы зрителей. В прошлом году артистка отпраздновала свой юбилей в Москве.

Она посетила не только ряд премий и выступила на новогодних концертах, но и несколько раз появилась на публике с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. А вот отпуск звезда проводит в Майами, где у нее есть свой дом.

Не так давно Орбакайте отпраздновала не только день рождения мужа, но и 18 лет со дня знакомства с возлюбленным. Певица устроила праздник, на котором появился даже ее сын Никита Пресняков с женой Аленой Красновой.

Примечательно, что в последнее время артистка все чаще делится кадрами с девятилетней дочкой. На этот раз Кристина запечатлела, как наследницу несет на руках Земцов.

Клавдия была в серых джинсах скинни и лонгсливе. Она буквально повисла на шее своего отца. Дочка Орбакайте засыпала на ходу.

«Своя ноша не тянет», — написала Орбакайте.

Поклонники восхитились трогательными семейными кадрами. «Клава высокая», «Вот это выросла», «Ой, как знакомо. Папочка несет любимую дочь», «Отец, папа! В жизни это много значит», «Как она похожа на папу», «Длинноногая красоточка», «И ничего, что ножки уже до пола», — прокомментировали пост подписчики.

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