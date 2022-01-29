Чем удивит девятый сезон «Склифосовского»
Видео
Как организовать смысловые наборы для хранения предметов в доме
Видео

«Горд своим сыном»: Алексей Гуськов показал старшего наследника от Лидии Вележевой

Владимир занят в труппе Театра имени Маяковского.

«Горд своим сыном»: Алексей Гуськов показал старшего наследника от Лидии Вележевой
Алексей Гуськов. Фото: Globallookpress.com

Актер Алексей Гуськов в Instagram разместил фото со своим старшим сыном Владимиром. Наследник пришел поддержать отца на кинопремию «Золотой орел».

Алексей Гуськов с сыном
Алексей Гуськов с сыном. Фото: instagram.com/guskov_aleksei/

Как отметил Алексей Гуськов, его сын Владимир крайне редко появляется на публичных мероприятиях. Он занят в труппе Театра имени Маяковского.

«Много снимается, и также, как и двое других моих детей, Наташа и Димитрий, считает, что семейная жизнь предназначена для семейного круга, а не для публичности. Но вчера он пришел подержать меня на церемонию «Золотого орла» и я очень ему за это благодарен. И горд своим сыном».

Алексей Гуськов

Напомним, что у Алексея Гуськова есть дочь Наталья от первого брака. От актрисы Лидии Вележевой у него двое наследников – сыновья Владимир и Дмитрий.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Алексей ГуськовВладимир ГуськовКинопремия "Золотой орел"Лидия ВележеваТеатр имени Маяковского