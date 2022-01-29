«Горд своим сыном»: Алексей Гуськов показал старшего наследника от Лидии Вележевой

Актер Алексей Гуськов в Instagram разместил фото со своим старшим сыном Владимиром. Наследник пришел поддержать отца на кинопремию «Золотой орел».

Как отметил Алексей Гуськов, его сын Владимир крайне редко появляется на публичных мероприятиях. Он занят в труппе Театра имени Маяковского.

«Много снимается, и также, как и двое других моих детей, Наташа и Димитрий, считает, что семейная жизнь предназначена для семейного круга, а не для публичности. Но вчера он пришел подержать меня на церемонию «Золотого орла» и я очень ему за это благодарен. И горд своим сыном». Алексей Гуськов

Напомним, что у Алексея Гуськова есть дочь Наталья от первого брака. От актрисы Лидии Вележевой у него двое наследников – сыновья Владимир и Дмитрий.

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