«С первой женой Леши я не знакомилась»: Вележева вспомнила начало романа с Гуськовым

Актриса Лидия Вележева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как познакомилась с актером Алексеем Гуськовым. Он стал в будущем ее мужем.
«Я была студенткой третьего курса театрального училища имени Щукина, когда познакомилась с Алексеем. Меня пригласили в антрепризный театр. Я познакомилась с ним. Пробегая мимо, он спросил: «У вас есть спички?» Что-то мне сразу подсказало, что это будет мой муж. Все в итоге привело к свадьбе».
Как отметила Лидия Вележева, у Гуськова была до нее жена.
«Он никогда не говорил плохо о своей первой семье. Когда я познакомилась с его дочкой Наташей, то сказала ей, что дети не виноваты. Его дочь выросла хорошим человеком. А вот с первой женой Леши у нас познакомиться не получилось», — заявила Лидия Вележева.
Напомним, что Лидия Вележева и Алексей Гуськов вместе с 1988 года. У них двое общих сыновей.
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