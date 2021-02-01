«Это артист служения»: Гуськов заявил, что Лановой в любом состоянии приходил в театр

По его словам, коллега оставил очень светлую память о себе.

Актер Алексей Гуськов на траурной церемонии прощания с коллегой Василием Лановым в театре имени Вахтангова рассказал, что тот почти каждый день приходил в театр, несмотря ни на что.

«Это артист служения. Он откликался мгновенно, не рассуждая, на каждую беду, проблему. Актер оставил себе очень светлую память». Алексей Гуськов

Попрощаться с великим артистом также пришел мэр Москвы Сергей Собянин. Он принес букет красных роз.

А вот актер Евгений Князев и вовсе не смог сдержать слезы у гроба с Василием Лановым.

«Лановой — это столп театра. Я с ним работал 40 лет. Он меня взял под опеку. Бог дал ему внешность и талант, гражданскую позицию», — сказал он.

Отметим, что на сцене, где стоит стеклянный гроб с Лановым, в какой-то момент прозвучал торжественный марш. Затем его сменила песня из «Офицеров» — «От героев былых времен» в исполнении Ланового. Зал при этом встал.

Напомним, что Василий Лановой еще в прошлом году подхватил коронавирус. От его последствий он в итоге и умер в возрасте 87 лет. Актер сыграл в огромном количестве известных фильмов. Пожалуй, его главная роль была как раз в картине «Офицеры», где он блестяще исполнил роль Ивана Вараввы.

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