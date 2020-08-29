«Фантастически красивая получилась бы история»: Гуськов откровенно «приударил» за Ходченковой

Актер Алексей Гуськов в Instagram очень тепло и нежно отозвался о своей коллеге популярной актрисе Светлане Ходченковой. Он поделился их совместным снимком со съемочной площадки.

«Со Светой Ходченковой, одной из самых красивых и талантливых актрис российского кино, да и не только российского. Почти 20 лет назад не сложилось поработать вместе у Говорухина — в первый раз вместе на площадке. О чем история, кто снимает, где, как и т.д. — нельзя спойлерить, продюсерам дано обещание. Но, если бы кто придумал для нас роль типа как в «Ночном портье», ах какая фантастически красивая получилась бы история». Алексей Гуськов

«Нет уж, только не «Ночной портье», «Точно. Ваша пара в «Ночном портье» была бы органична. Я даже расфантазировалась», «Хотелось бы вместе увидеть вас в какой-нибудь мелодраме», — отметили в комментариях пользователи.

Американский фильм «Ночной портье» 2020 года выпуска рассказывает о молодом человеке-аутисте. Ему сложно общаться с людьми, поэтому он работает портье в ночную смену. Для того чтобы научиться контактировать с окружающими, он следит за постояльцами через скрытые камеры и делает записи. Очередная рабочая смена казалась обычной. Но внезапно он становится свидетелем убийства девушки в одном из номеров отеля, а после этого – главным подозреваемым.