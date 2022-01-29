Оксана Фандера на «Золотом орле» перестала скрывать седые пряди на своих смоляных локонах

Актриса, которой 54 года, появилась на мероприятии в обществе мужа актера Филиппа Янковского.

Актриса Оксана Фандера появилась на кинопремии «Золотой орел» вместе со своим мужем актером Филиппом Янковским. Надо заметить, что каждый выход в свет этой звездной пары большое событие и некий перфоманс.

Актриса любит удивлять папарацци. На сей раз Оксана Фандера поразила седыми прядями на своих смоляных локонах. Судя по всему, Оксана Фандера перестала заморачиваться, закрашивая как раньше седину.

Ранее Оксана Фандера объясняла, почему не красит волосы и не закрашивает свои седые локоны. Это вызвано исключительно желанием быть самой собой.

Напомним, что у Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского двое общих детей. Иван и Елизавета Янковские пошли по стопам своих звездных родителей и стали актерами, сообщает «Комсомольская правда».

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