«Образ для прохладных прогулок»: Фандера красиво сочетала мужское пальто со спортивными брюками

Оксана Фандера вышла на прогулку в необычном расслабленном образе, который, казалось бы, был составлен из вещей, будто бы подвернувшихся ей под руку. Однако выглядело все это весьма гармонично, что подтвердила в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro стилист Алина Берри.

Итак, Оксана Фандера выбрала для своего променада: мужское винтажное пальто Corneliani, шапку Inverni, кардиган Zara, кроссовки Margiela, мужскую футболку H&M, носки «галантерейные», джоггеры Adidas, мужское винтажное кашне Lorо Pianа.

«Стильный и интересный образ для прохладных прогулок получился у Оксаны Фандеры. Мужское пальто в классическом стиле задает образу английские нотки. Это, кстати, хороший пример, как использовать мужские вещи в женском гардеробе.

Вязанный кардиган цвета овсяной каши добавляет интересную, фактурную и, что немаловажно, теплую многослойность. Спортивные вещи — брюки, шапка бини, шарф — гармонично вписаны благодаря спокойным краскам.

А еще бы из этого образа на заметку взяла стайлинг носков — актуальная тема для всех, у кого мерзнут лодыжки!» — прокомментировала Алина Берри.

Справка Teleprogramma.pro

Алина Берри — персональный стилист. В 2016 году закончила школу образных решений IDEA CLASS, в 2019 — fashion styling Галы Борзовой, в 2021 — Fashion-академию PSFA. Опыт работы персональным стилистом — 5 лет.

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