«Тоже так хочу»: Иван Янковский и Диана Пожарская слились в страстном поцелуе на Мальдивах

Исполнитель роли шахматиста Анатолия Карпова в фильме «Чемпион мира» Иван Янковский поделился чувственным фото на личной странице в Instagram. Знаменитость целовал свою избранницу Диану Пожарскую в голубой воде на Мальдивских островах.

Пара оголилась на отдыхе в «райском месте» на Земле. Поклонники артистов гадают, не отмечают ли Пожарская и Янковский свой медовый месяц.

Иван опубликовал нежное фото с эмодзи в виде красного сердца.

«Тоже так хочу. Вы классные!», «Самая красивая пара», «Какой кайф! Молодцы!», «Такие милые», «Завидую по-белому, супер! Хорошего отдыха», «Какая любовь! Я плачу…», «Какие зайки», «Одно удовольствие смотреть на вас таких молодых, красивых, счастливых, влюбленных! Берегите друг друга!», – написали восхищенные поклонники Янковского и Пожарской.

Напомним, недавно Иван и Диана пришли на премьеру «Чемпиона мира» с обручальными кольцами на пальцах. Тем самым исполнители главных ролей в фильме про шахматистов подтвердили догадки поклонников о тайной свадьбе.

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