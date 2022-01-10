«Такое не приносит удовольствия и счастья»: Янковский вспомнил сцену из «Текста» с Асмус

Как отметил актер, веселья и праздника во время съемок не было.

Актер Иван Янковский в интервью Надежде Стрелец вспомнил знаменитую сцену из фильма «Текст» с актрисой Кристиной Асмус.

«Я не понимаю, почему Кристину так затравили. Она профессионал и артист. Изначально Клим Шипенко не собирался использовать дублеров. Это очень важная сцена. Такая важная, что ее до сих пор обсуждают. Там ничего нет такого, что могло бы вас затронуть». Иван Янковский

Как отметил Иван Янковский, сцена должна была быть достоверной. Она такой и получилась.

«Это был стресс ее снимать. Веселья и праздника не было. Такие сцены не приносят удовольствия и счастья. Там все-таки интимные вещи», — заметил Иван Янковский.

Напомним, что фильм «Текст» произвел фурор в российском мире кинематографа. Особенно активно обсуждалась интимная сцена с участием Ивана Янковского и Кристины Асмус.

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