Кинопремия «Золотой орел»: Андреева сразила гостей безупречным стилем и стройными формами

Актриса Паулина Андреева стала одной из главных звезд кинопремии «Золотой орел», которая состоялась на «Мосфильме». На красной дорожке она появилась в обществе мужа режиссера Федора Бондарчука, который был по традиции элегантен и хорош собой.

Надо сказать, что Паулина Андреева сразила всех присутствующих гостей не только безупречным стилем, но и стройными формами. Актриса продемонстрировала фотографам свою тонкую талию и длинные ножки.

Отметим, что после родов в прошлом году Паулина Андреева чуть набрала лишний вес. Однако на «Золотом орле» о лишних килограммах речи уже не шло. Актриса выглядела словно голливудская дива, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу осенью 2019 года. В марте прошлого года у пары на свет появился совместный сын Иван.

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