«Это прекрасные новости»: Паулина Андреева поделилась с поклонниками важным событием

Паулина Андреева поделилась с поклонниками важным событием. Актриса попробовала себя в роли сценариста и режиссера и достигла первых успехов в своих начинаниях.

«Наш с Данилой Козловским короткий метр «ПОКУПАЙ» был продан на благотворительном аукционе за 10 миллионов рублей. Спасибо за эту добрую традицию и железную мотивацию, с которой все участники снимали кино», — рассказала Паулина в своем Instagram.

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Коллеги и поклонники поздравили Андрееву. Многие высоко оценили ее талант.

«Паулина, поздравляю, прекрасный фильм!», «Это был лучший, на мой вкус, фильм», «Это прекрасные новости, поздравляю!» — порадовались все в комментариях.

Напомним, актриса вышла замуж за Федора Бондарчука в 2019 году. Режиссер оставил супругу Светлану Бондарчук после 25 лет брака. Светлана не устраивала публичных сцен, ходили слухи, что в семье давно произошел раскол, и развод был лишь делом времени.

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