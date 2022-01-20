Женственность и стиль: Андреева в костюме с эффектом стройности вышла на красную дорожку с Бондарчуком

Данила Козловский уже несколько лет не только снимается в кино, но и пробует силы в качестве режиссера. Он создал фильм «Чернобыль», а также «Тренер». Этот год артист начал с премьеры своего первого сериала «Карамора».

Историю о предреволюционном Петербурге, в котором разворачивается борьба между анархистом Караморой и тайным орденом вампиров, пришли оценить звезды.

На красной дорожке появился Федор Бондарчук. Режиссер еще недавно жаловался, что его перестали звать сниматься в кино. Однако он поддержал коллегу. С ним вышла в свет жена Паулина Андреева.

Напомним, что в прошлом году у пары родился сын Иван. Актриса редко появляется на публике. Однако после родов она быстро вернулась в форму. На этот раз жена Бондарчука облачилась в костюм в вертикальную полоску с удлиненным жакетом.

Свой образ Паулина дополнила туфлями-лодочками. Она также сделала укладку и макияж с акцентом на губы. А Федор был в костюме с галстуком.

Поклонники восхитились тем, как выглядит пара. Многие отметили, что они смотрятся гармонично. К слову, Эвелина Хромченко признавалась, что принт в полоску визуально стройнит.

Также пришли оценить новый сериал: Константин Хабенский, Владимир Познер, Оксана Акиньшина, Нино Нинидзе, Максим Виторган и другие известные персоны.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.