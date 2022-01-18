«Не росла грудь, не росла попа»: Бондарчук вспомнила, как в юности не понимала своей красоты

Ляйсан Утяшева попросила свою подругу Светлану Бондарчук рассказать о том, дразнили ли ее в детстве за высокий рост и худобу.

«Действительно, мне очень сильно доставалось в детстве. Я была высокая, худая, у меня не росла грудь, у меня не росла попа. В общем, я была такой странный человек. То есть, то, что сейчас стало трендом… Я, как бы опередив время, родилась в России не совсем, видимо, в то время. Я была первой, кто пробила путь высоким и худым», — рассказала Бондарчук в YouTube-шоу «Дерзкая готовка». Меня травили в школе достаточно сильно за такой оригинальный мой вид. И я не понимала даже, что я симпатичная. Даже когда за мной стали какие-то ребята ухаживать украдкой… Когда я закончила школу, хоть и понимала, что не все так хреново, ведь у меня было много поклонников, но тем не менее внутренняя неуверенность в себе очень сильная была. Я сама себя совершенно не принимала, и было отторжение того, что я симпатичная».

Светская львица отметила, что в этой ситуации ей очень помогла бабушка. Она отправила внучку на модельный конкурс, и в этой новой сфере Светлана, наконец, смогла принять себя. Хотя тоже долгое время думала, что ей нет места среди моделей.

Сейчас, когда Бондарчук смотрит на свои фотографии тех лет, она удивляется: как можно было себе не нравиться? Знаменитость отметила, что в юности человек всегда имеет к себе много претензий, а затем вырастает и становится более лояльным. Считать какую-то подружку красивой, а себя называть уродом — это абсолютная глупость, по мнению звезды.

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