Стройные ноги и тонкая талия: загорелая Боня в белом купальнике блеснула фигурой на морозе

Виктория Боня уже давно покинула шоу «Дом-2». Примечательно, что ей удалось не только прославиться, но и разбогатеть. Светская львица живет в Монако, где растит дочку Анджелину. Боня сначала строила карьеру телеведущей, а потом стала бьюти-блогером и моделью.

В свои 42 года она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Примечательно, что звезда не раз восхищала мужчин своей красотой.

Этой зимой Боня успела отдохнуть в Коста-Рике, а теперь она проводит время в Куршевеле. Светская львица успевает не только кататься на лыжах, но и расслабляться в бане.

Накануне она решила удивить публику, покатавшись на лыжах в монокини. А потом телеведущая решила последовать совету поклонников. Виктория облачилась в белоснежный купальник. На голову она намотала полотенце.

Звезда вышла на заснеженную улицу. Она не стала прыгать в сугроб, но прошлась по улице босиком. Потом она вальяжно позировала на диванчике.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Боня. Многие адресовали ей комплименты. «Ох, какая вы роскошная», «Такая стройная фигурка», «Купальнику пять лет, а выглядите в нем бесподобно», «Такие изящные формы», «На загорелом теле белый купальник просто идеально выглядит», «Ну просто богиня», «Как вы свежи и хороши», «На морозе и такая Снегурка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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