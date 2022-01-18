«Вот это персик»: Боня в облегающем мини-платье не скрыла гром-бедра на отдыхе с дочкой

Бывшая звезда «Дома-2» покрасовалась на курорте в пикантном наряде. Она взбудоражила фанатов.

Виктория Боня прославилась больше 10 лет назад, когда участвовала в «Доме-2». Она потом смогла построить карьеру телеведущей и бьюти-блогера. Виктория уже давно живет в Монако.

Она растит дочку Анджелину от миллионера Алекса Смерфита. С бизнесменом светская львица давно рассталась. Примечательно, что она следит за своей внешностью и не перестает заниматься спортом.

Не так давно Боня отдохнула в Косте-Рике. Там она целыми днями загорала на пляже. Светская львица поделилась кадрами, на которых запечатлелась с дочкой. Она облачилась в силуэтном мини-платье персикового цвета. Наряд подчеркнул ее изгибы фигуры. Виктория не скрыла свои мощные бедра. Она покрасовалась с дочкой в номере отеля.

Примечательно, что потом звезда собралась на пляж. Она решила переодеться. Боня запечатлела себя в белом лифе из треугольников. Она похвасталась шоколадным загаром. При этом модель показала свой пышный бюст во всей красе.

«Мы идем на пляж. Я буду прям черная-черная, как раньше», — похвасталась светская львица.

Поклонники одарили ее комплиментами. Многие отметили, что у нее безупречные формы. «Ох, какая вы красивая», «Ваша фигура — мечта», «Вот это персик», «Виктория, у вас фигурка произведение искусства», «Ох, какая», «Сладкие дыньки», «Как это соблазнительно», — прокомментировали кадры подписчики.

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