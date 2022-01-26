Показала себя во всей красе: Боня в купальнике с баской прокатилась на лыжах в Куршевеле

Виктория Боня является одной из самых популярных экс-участниц «Дома-2» после Ольги Бузовой. Она решила построить карьеру бьюти-блогера, модели и журналистки.

Уже много лет светская львица живет в Монако, где растит дочку Анджелину. Примечательно, что после расставания с миллионером Алексом Смерфитом лишь в прошлом году она намекнула, что снова готовится стать невестой.

В свои 42 года Боня может похвастаться стройной фигурой. Она не так давно отдохнула в Коста-Рике, где успела загореть. Теперь бывшая звезда телестройки проводит время в Куршевеле, где не так давно отметилась Ольга Бузова.

Она решила перещеголять певицу и покаталась на лыжах в купальнике с баской. Виктория грациозно скатилась со склона, продемонстрировав свои загорелые ноги и бедра.

«Ну что. Это была ваша идея, и я ее воплотила. Мы же из Сибири, нас холодом не возьмешь. Как думаете, что было самым сложным?» — написала она.

Поклонники были ошеломлены, увидев ее на морозе в купальнике. Многие восхитились ее фигурой. «Очень круто», «Какая шоколадная», «Боги, у вас идеальная фигура», «Ну что за дива», «Вы там точно покорили всех мужчин», «Классные очки», «Выглядите бесподобно», — прокомментировали пост подписчики.

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