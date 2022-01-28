Салатовый или небесно-голубой: Барановская продемонстрировала два стильных костюма с жакетом на запах

Юлия Барановская уже давно работает на телевидении. Публика полюбила ее за искренность. После расставания с Андреем Аршавиным ей пришлось одной воспитывать троих детей: Артема, Яну и Арсения.

Теперь она не только ведет передачу «Мужское/Женское», но и зачастую участвует в шоу «Модный приговор». Юлия уже давно подружилась с ведущим и историком моды Александром Васильевым.

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Недавно Барановская вернулась из отпуска. Она отдохнула на Мальдивах. Примечательно, что телеведущая уже вернулась к съемкам. Недавно она успела устроить дефиле, показав несколько стильных образов с платьями и брюками.

А вот 27 января многодетная мама примерила брючные костюмы. Сначала она продемонстрировала наряд небесно-голубой наряд с длинными брюками-удочками и жакет на запах.

Потом Юлия облачилась в костюм салатового цвета с жакетом на запах и укороченными брюками. Она подчеркнула тонкие щиколотки. Туфли-лодочки дополнили ее образы.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Примечательно, что Лера Кудрявцева тоже отдала предпочтение модным костюмам ярких цветов. «Ну что за прелесть», «Какие крутые цвета», «Первый наряд прям вас стройнит, но зеленый цвет бесподобный», «Какая в стильная», «Мне нравится! Так женственно, хоть это и брюки», «Просто роскошная леди», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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