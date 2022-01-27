Изящная блодинка: Кудрявцева в небесно-голубом костюме с брюками-дудочками появилась на съемке

Лера Кудрявцева работает на телевидении большую часть жизни. Она не скрывает, что съемки порой отнимают много времени. Но даже с достаточно насыщенным графиком телеведущая успевает гулять с трехлетней дочкой Марией, готовить и уделять время мужу Игорю Макарову.

Более того, в 50 лет она выглядит гораздо моложе многих своих сверстниц. Примечательно, что на работе зачастую стилисты подбирают для нее яркие образы.

Недавно Лера отдохнула с семьей в Дубае. Теперь она снова ездит на съемки. На этот раз телеведущая решила показать свои образы. Сначала блондинка покрасовалась в небесно-голубом костюме с жакетом оверсайз. Наряд подчеркнул ее загар. Тонкая цепочка и белая блузка дополняли образ.

Также 50-летняя Кудрявцева устроила фотосессию в лавандовом костюме с брюками-дудочками и лацканами. К этом наряду она подобрала туфли-лодочки цвета омлета. Телеведущая подчеркнула тонкие щиколотки.

«Сегодня приснился сон, что меня утвердили солисткой в группу „ВИА Гра“. Не сон, а сплошные нервы. Давно ужасы не снились», — поделилась она.

Поклонники одарили ее комплиментами. «Вам так идет этот костюм! Шикарно выглядите», «Какая вы красивая и яркая!», «Ну какая же вы красивая!», «По внешности подходите», «Туда берут только красивых», «Лера, вы шикарная», «Ааа, классный образ», «Просто идеальная», — прокомментировали пост подписчики.

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