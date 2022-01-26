Леди в шляпке: 36-летняя Барановская в мини-юбке с бахромой в пол предстала у бассейна

Юлия Барановская является известной телеведущей. Она воспитывает троих детей от Андрея Аршавина. Юлия не скрывает, что любит проводить время с родными. Обычно она много путешествует вместе с наследниками.

Но недавно телеведущая устроила себе романтический отпуск на Мальдивах. Она провела несколько дней на курорте. Практически каждый вечер звезда облачалась в новые наряды.

Поклонники были заинтригованы, когда Барановская в белоснежном платье со шлейфом устроила дефиле на пляже. Многие посчитали, что она выглядит словно невеста.

А вот теперь телеведущая покрасовалась у бассейна в белой мини-юбке с длинной бахромой. Она дополнила ее топом и широкополой шляпкой. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Юлия встретила закат, любуясь океаном.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит многодетная мама. Многие одарили ее комплиментами. «Идеальная Юля», «Шикарная женщина на шикарном пляже», «Такая красотка, где у мужиков глаза», «Ах, какова красота», «Какая вы элегантная», «Словно картинка из фильма», «Очень красивая! Юбка прям дает разглядеть ваши ножки», «Дама в шляпке», — прокомментировали кадры подписчики.

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