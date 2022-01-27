Праздник удался на славу: Бортич измазала тортом лицо Хлыниной на дне рождения Петрова

Актриса Кристина Асмус в сторис Instagram поделилась кадрами с дня рождения своего друга — актера Александра Петрова, которому исполнилось 33 года.

На записи можно увидеть, как все гости поют хит Ирины Аллегровой «С днем рождения!». При этом тортом измазано лицо виновника торжества. В какой-то момент к имениннику подошла актриса Юлия Хлынина. Она поцеловала Александра Петрова в щечку.

Пока Юлия Хлынина радовалась и танцевала, к ней незаметно подкралась актриса Александра Бортич с тортом в руках. Недолго думая, она измазала тортом лицо подруге и показала язык окружающим.

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Напомним, что Александр Петров — один из самых востребованных актеров в кино. Он встречается с актрисой Стасей Милославской. Она на протяжении всего вечера не отходила от виновника торжества.

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