«В Николая Петровича невозможно было не влюбиться»: Кабо – об отношениях с Караченцовым

«Честно говоря я не обращаю внимания на слухи и сплетни. С Николаем Петровичем мы были очень дружны. У нас было несколько фильмов, в которых снимались вместе. У Аллы Суриковой, например. Он оказал большое влияние на становление меня как актрисы. Я благодарна, что такой человек был в моей жизни, и я могу считать его своим близким другом».