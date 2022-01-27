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«В Николая Петровича невозможно было не влюбиться»: Кабо – об отношениях с Караченцовым

По словам актрисы, судьба подарила им много интересной совместной работы.

«В Николая Петровича невозможно было не влюбиться»: Кабо – об отношениях с Караченцовым
Ольга Кабо и Николай Караченцов. Фото: Globallookpress.com

Актриса Ольга Кабо в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала об отношениях с актером Николаем Караченцовым.

Ольга Кабо и Николай Караченцов
Ольга Кабо и Николай Караченцов. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Честно говоря я не обращаю внимания на слухи и сплетни. С Николаем Петровичем мы были очень дружны. У нас было несколько фильмов, в которых снимались вместе. У Аллы Суриковой, например. Он оказал большое влияние на становление меня как актрисы. Я благодарна, что такой человек был в моей жизни, и я могу считать его своим близким другом».

Ольга Кабо

По словам Ольги Кабо, она до последних дней была вместе с Николаем Караченцовым.

«Я в любого своего партнера влюблялась. В Николая Петровича невозможно было не влюбиться. Судьба нам подарила много интересной совместной работы. Я его часто вспоминаю. И его уроки», — заявила Ольга Кабо.

Напомним, что Ольга Кабо и Николай Караченцов сыграли сразу в нескольких картинах режиссера Аллы Суриковой. Им приписывали страстный роман.

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Тэги

Алла СуриковаКанал "Россия 1"Николай КараченцовОльга КабоПрограмма "Судьба человека"