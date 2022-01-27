«В Николая Петровича невозможно было не влюбиться»: Кабо – об отношениях с Караченцовым

Актриса Ольга Кабо в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала об отношениях с актером Николаем Караченцовым.
«Честно говоря я не обращаю внимания на слухи и сплетни. С Николаем Петровичем мы были очень дружны. У нас было несколько фильмов, в которых снимались вместе. У Аллы Суриковой, например. Он оказал большое влияние на становление меня как актрисы. Я благодарна, что такой человек был в моей жизни, и я могу считать его своим близким другом».
По словам Ольги Кабо, она до последних дней была вместе с Николаем Караченцовым.
«Я в любого своего партнера влюблялась. В Николая Петровича невозможно было не влюбиться. Судьба нам подарила много интересной совместной работы. Я его часто вспоминаю. И его уроки», — заявила Ольга Кабо.
Напомним, что Ольга Кабо и Николай Караченцов сыграли сразу в нескольких картинах режиссера Аллы Суриковой. Им приписывали страстный роман.
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