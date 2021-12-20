Устроил настоящую романтику: Петров и Милославская полетали на вертолете в Дубае

Александр Петров стал одним из самых популярных молодых актеров за последние годы. Сериал «Полицейский с Рублевки», где он сыграл с Сергеем Буруновым, принес ему большую известность.

Тогда Александр отдыхал всего несколько дней в году. Он успевал сниматься в новых проектах и играть в театре. В последнее время его уже реже можно увидеть как на светских мероприятиях, так и на экране.

Но рядом с Петровым находится его возлюбленная Стяся Милославская. Они вместе уже два года. Актеров свела работа в фильме «Стрельцов». На днях влюбленные уехали отдыхать в Дубай. Они решили провести время вдвоем.

Возможно, что там пара встретит Новый год. А 20 декабря Стася поделилась трогательными кадрами.Она вместе с актером полетала на вертолете над знаменитым искусственным островом Пальма Джумейра.

Милославская едва сдерживала слезы. А вот Петров с интересом наблюдал за сменой пейзажей, морским побережьем и линией высотных зданий посреди пустыни.

«Это что вообще такое», — написала Стася и добавила сердечко.

По всей видимости, Александр устроил ей романтическое свидание в небе. «Как круто! Долго так летали?», «Какие счастливые!», «А почему такое лицо? Кольцо подарил?», «Это безумно красиво», «Слов нет, какие вы молодцы», «Саша такой», — прокомментировали пост подписчики.

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