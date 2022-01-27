Акцент на ножки: 50-летняя Орбакайте в капроновых лосинах и мини-платье покрасовалась на камеру

Кристина Орбакайте уже давно стала популярной певицей. Она является дочкой Аллы Пугачевой, поэтому с малых лет оказывалась на сцене. Примечательно, что в прошлом году она отпраздновала свое 50-летие в Москве.

Артистка устроила вечеринку, на которой собрала родных и близких. Она также несколько раз появлялась на красных дорожках и выводила в свет дочку Клавдию.

А вот отпуск Орбакайте проводит в США. Она решила отдохнуть в Майами, где у нее есть дом. Там певица отметила день рождения мужа Михаила Земцова и годовщину со дня знакомства.

Даже во время отпуска артистка находит время на шопинг. На этот раз она запечатлелась в мини-платье в кукольном стиле с пышной юбкой. Наряд цвета «Тиффани» дополнили капроновые лосины и кроссовки.

«Примерка!» — заявила звезда.

Поклонники поразились тому, как она выглядит в своем возрасте. Многие одарили ее комплиментами. «Очень красивая», «Ноги просто идеальные», «Какое миленькое платье», «С такой фигурой все смотрится безупречно», «Кристина, вы бесподобны», «Очень похожи на маму», «Какая вы женственная», «Ножки такие стройные», «Словно модель! В 50 лет такие ноги», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.